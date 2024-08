Mondo Pantera



Prima di campionato, una sessantina i tifosi rossoneri al seguito

giovedì, 22 agosto 2024, 17:09

Quasi cinque ore di viaggio, quelle di ritorno peraltro nel pieno cuore della notte, non hanno scoraggiato i tifosi rossoneri che saranno presenti in buon numero anche sulle tribune dello stadio di Pineto per l'esordio della Lucchese in campionato.

Nonostante il giorno e l'orario quasi proibitivi, saranno almeno una sessantina i supporter rossoneri al fianco dei ragazzi di mister Gorgone in una sessantina: un numero, considerando distanza e disagi non certo da poco e che si va a sommare agli oltre 100 presenti a Vercelli nella gara di Coppa Italia e al migliaio (in attesa che la società comunichi ufficialmente il numero esatto) di abbonamenti sottoscritti. I tifosi sono al fianco della Pantera. Come sempre, del resto.