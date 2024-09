Mondo Pantera



Beppone, parte la raccolta fondi un sua memoria

venerdì, 27 settembre 2024, 14:59

Domani, sabato 28 settembre dalle 10 alle 12, il Museo rossonero sarà aperto per la raccolta fondi in memoria di Beppe Carlesi, lo storico tifoso della Lucchese scomparso di recente. Grazie alla disponibilità di Lucca United, chiunque lo desideri potrà recarsi al Museo per fare una donazione libera.

L’intero ricavato sarà devoluto dalla famiglia Carlesi alla Fondazione Alice Benvenuti ETS (l’associazione nata per ricordare la diciottenne pallavolista scomparsa in seguito a una forma incurabile di leucemia) con lo scopo di aiutare e sostenere la ricerca e le famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pedriatico Meyer. La forza e la passione di Beppone unite all’essenza del sorriso di Alice per una nobile causa.