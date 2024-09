Futsal, ecco l'esordio in C

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 26 settembre 2024, 14:53

Niente colore e probabilmente pochi spettatori in Curva Ovest nella gara contro il Milan B: il tifo organizzato ha deciso di disertare la partita come protesta contro la presenza delle squadre B in terza serie: "Lunedì la Lucchese scende in campo contro nessuno"

martedì, 24 settembre 2024, 20:52

Archiviata la sconfitta di Coppa Italia contro la 10 Livorno, il Futsal Lucchese è al lavoro in vista dell'esordio nel campionato di C1: l'obiettivo è quello di arrivare al massimo della condizione fisica e mentale alla sfida di venerdì sera contro le Remole

lunedì, 23 settembre 2024, 12:32

alle ore 19.05 torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, della fantastica vittoria di Ascoli:

mercoledì, 18 settembre 2024, 16:53

Terminate le amichevoli e fissato per mercoledì l'ultimo allenamento, ecco l'esordio in Coppa Italia. Venerdì infatti il Futsal Lucchese scenderà in campo a "La Bastia" di Livorno contro "La 10 Livorno"