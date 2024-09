Mondo Pantera



Futsal, finisce in pari l'amichevole con Versilia

martedì, 10 settembre 2024, 18:19

Si è conclusa con un pareggio per 4-4 l'amichevole tra Futsal Lucchese e Versilia. La sfida, andata in scena venerdì sera, ha lasciato dei buoni segnali ai rossoneri, che di fronte si sono trovati una squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie B.

Intanto, prosegue il periodo di preparazione. Il Futsal Lucchese si allenerà martedì e mercoledì alle 20:30. Per venerdì 13 settembre, è in programma invece una nuova amichevole, contro Arpi Nova, altra compagine che prenderà parte al campionato di Serie B. Un test importante, in vista dell'esordio in Coppa Italia, fissato per il 20 settembre.

Non solo prima squadra. Stasera inizia ufficialmente la stagione dell'U21. Per questa settimana, sono in programma altri due allenamenti, con i rossoneri che scenderanno in campo anche domani e giovedì. Sabato e Domenica è in programma il Torneo "Macron Cup" al centro sportivo "L'Oasi" di Monsummano dove avranno la possibilità di confrontarsi con varie squadre di Serie C2, Under 19 e Under 21.