Futsal, l'esordio è una sconfitta

sabato, 28 settembre 2024, 18:24

Inizia male l'avventura in C1 del Futsal Lucchese, che in casa ha perso per 6-2 contro le Remole. Un risultato severo, considerando la buona prestazione messa in campo dai rossoneri. Inizio positivo della formazione ospite, che dopo pochi minuti passa subito in vantaggio. Con il passare dei minuti, i ragazzi di mister Umalini crescono di intensità ed ecco che, a pochi minuti dalla fine del primo tempo arriva la rete del pareggio firmata da Ermnazi. Ritmi molto alti, con entrambe le squadre che non mollano di un centimetro.

Nel secondo tempo, inizia con il piede giusto il Futsal Lucchese, che va in vantaggio grazie a Bartolini. Rossoneri che sulle ali dell'entusiasmo vanno ad un passo dal tris: azione cost-to-cost di Rovella che manda in porta Angilletta che da pochi passi è sfortunato e non riesce a segnare. É questo l'episodio che fa riprendere coraggio alle Remole, che prima trovano il 2-2 e poi siglano la rete del contro sorpasso con Naldi, bravo a sfuggire alla marcatura di Ermnazi. Nel finale, Futsal Lucchese che si sbilancia in avanti e subisce altre 3 reti."

FUTSAL LUCCHESE–REMOLE 2–6

Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Dal Poggetto; Angilletta, Unti, Izouhar, Umalini Dam., Eramnazi, Bartolini, Guadagnucci, Byaze Mu., Rovella, Byaze Mo. Allenatore: Dario Umalini



Remole: Francini, Fugazzotto, Foschi, Antunes, Crecchi, Coppoli, Fabbri, Mattarozzi, Naldi, Parrini, Votano, Pelagatti. Allenatore: Campofiloni



Arbitri: Bruschetini di Valdarno e Alaimo di Pisa; Crono: De Francesca di Lucca





Bartolini (FL), Eramnazi (FL), Fabbri 3 (R), Parrini (R), Naldi (R), Fugazzotto (R)