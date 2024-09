Futsal, ormai imminente l'esordio in campionato

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 23 settembre 2024, 12:32

alle ore 19.05 torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, della fantastica vittoria di Ascoli:

mercoledì, 18 settembre 2024, 16:53

Terminate le amichevoli e fissato per mercoledì l'ultimo allenamento, ecco l'esordio in Coppa Italia. Venerdì infatti il Futsal Lucchese scenderà in campo a "La Bastia" di Livorno contro "La 10 Livorno"

mercoledì, 18 settembre 2024, 12:21

Questo è il pensiero che mi è venuto in mente quando, stamani, sono andato a dare l’ultimo saluto a Beppone e l’ho visto, come altri prima di lui, completamente rivestito da bandiere, magliette e ricordi rossoneri

mercoledì, 18 settembre 2024, 11:37

Torna l'appuntamento, inusualmente di mercoledì, sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, del pari in rimonta contro il Rimini, ma non solo: spazio anche alle vicende del settore giovanile