Mondo Pantera



La Lucchese si presenta ai suoi tifosi

martedì, 3 settembre 2024, 23:17

Preceduta da un corteo di tifosi che si è snodato per le vie del centro partendo da piazza San Michele, si è svolta questa sera al Porta Elisa la presentazione della formazione rossonera per la stagione iniziata ormai da due gare davanti a circa 400 tifosi. A condurre l'evento, che non ha visto la presenza del presidente Bulgarella, il giornalista di Noitv Egidio Conca che ha chiamato prima di tutto gli assessori al Bilancio e ai Lavori Pubblici Moreno Bruni e Nicola Buchignani per un saluto dell'amministrazione comunale. Dopo aver riepilogato quanto fatto sinora per lo stadio, Buchignani ha assicurato che il manto erboso è destinato a migliorare: "Ancora qualche settimana e il campo sarà uno spettacolo, abbiamo speso tanto per riportarlo a certi livelli".

Sullo stadio e sui lavori all'impianto di Saltocchio ha detto la sua anche l'amministratore delegato Ray Lo Faso: "Senza impianti non si può fare calcio. A Saltocchio abbiamo concluso l'iter con il Coni e saldato i 290mila euro di debito, oltre a aver investito altri 140mila euro in nuovi lavori. Sono previsti anche altri lavori per la prossima stagione. Il nuovo stadio? Abbiamo depositato una manifestazione di interesse, a depositato un primo progetto: siamo pronti a realizzarlo, esiste il plastico dello stadio e attendiamo l'iter amministrativo".

E' stata poi la volta a salire sul palco del settore giovanile rossonero con il direttore Massimo Morgia in compagnia di una delegazione di ragazzi e dello staff. ""Ho trovato alcune difficoltà – ha spiegato Morgia – ma vogliamo trasmettere la passione per questa maglia ai giovani. Stiamo lavorando bene, abbiamo un buono staff e vogliamo fare buone cose"

Poi la parola è passata allo SLO Moreno Micheloni che ha riassunto i temi dell'incontro tenutosi nei giorni scorsi tra Bulgarella e una rappresentanza dei tifosi, al termine del quale sono stati premiati alcuni storici tifosi con un abbonamento gratuito: Enrico Turelli, Claudio Venturi, Eugenio Spadoni.

Dopo gli interventi degli sponsor, tra cui quello di Stefano Grassi amministratore delegato di Affida, non era presente lo sponsor tecnico Kappa, ecco la prima squadra che è stata presentata per reparti: numero, nome e cognome. A prendere la parola, Coletta, Palmisani Fazzi, Quirini, Antoni, Gemignani, Tumbarello, Welbeck, Saporiti, Selvini, Fedato e Costantino. La chiusura è stata con il tecnico rossonero Gorgone e con il direttore sportivo Ferrarese. "Abbiamo un gruppo coeso e umile – ha spiegato il tecnico – e al di là del limit che possiamo avere, faremo di tutto per soddisfare i nostri tifosi". "La Lucchese con i suoi tifosi o senza – ha aggiunto il diesse – non è la stessa cosa: dobbiamo fare in modo che l'affetto dei nostri tifosi sia ripagato e fare in modo di uscire dal campo sempre con gli applausi".