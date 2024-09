Mondo Pantera



La protesta della Curva Ovest: "Disertare il match contro il Milan B"

giovedì, 26 settembre 2024, 14:53

Niente colore e probabilmente pochi spettatori in Curva Ovest nella gara contro il Milan B: il tifo organizzato ha deciso di disertare la partita come protesta contro la presenza delle squadre B in terza serie. La conferma arriva da un comunicato postato su uno dei profili social legati al tifo organizzato "Fuori la voce".

"Lunedì – si legge – la Lucchese sarà di scena nella partita casalinga contro il “Milan futuro”. Lo scempio che rappresentano le squadre B lo abbiamo sempre gridato ai quattro venti sottolineando il disprezzo che proviamo per esse. Le ragioni sono sempre le stesse e sarebbe inutile elencarle per l’ennesima volta; ciò che conta è mostrare nuovamente totale disprezzo per queste compagini figlie del denaro e di un calcio sempre più moderno. Detto questo, i gruppi organizzati non saranno presenti all’interno dello stadio ed invitiamo tutta la piazza rossonera a disertare la partita. Non ci sono né scuse né attenuanti, chi ha a cuore la Lucchese e il calcio che fu non può essere complice di tutto ciò, il resto sono chiacchiere e chi la pensa diversamente forse ha sbagliato posto. Lunedì sera la Lucchese scenderà in campo contro nessuno".