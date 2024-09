Mondo Pantera



Sale l'attesa in vista dell'esordio ufficiale del Futsal Lucchese

martedì, 3 settembre 2024, 17:05

Sale l'attesa in vista dell'esordio ufficiale del Futsal Lucchese. I rossoneri scenderanno in campo venerdì 20 settembre in Coppa Italia, contro la 10 Livorno. L'esordio nel campionato di C1 è fissato invece per la settimana successiva, ovvero venerdì 27 settembre. Intanto, la formazione allenata da mister Dario Umalini, sta continuando il periodo di preparazione.

Questa settimana, sono in programma due allenamenti. Mercoledì 4 settembre invece, il Fustal Lucchese scenderà in campo alle 21:00 alla Palestra "Pesenti" di Cascina contro la Polisportiva Slac, squadra che disputerà il campionato di C2. Due giorni dopo, ovvero venerdì 6 settembre, è in programma alle ore 20:30 un altro test, questa volta contro il Versilia al "Pardini Sporting Center", a Camaiore. Sfide che serviranno per mettere minuti sulle gambe, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa.