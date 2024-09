Mondo Pantera



Si avvicina l'esordio stagionale per il Futsal Lucchese

mercoledì, 18 settembre 2024, 16:53

Si avvicina l'esordio stagionale per il Futsal Lucchese. Venerdì 13 settembre è andato in scena un test match contro Arpi Nuova, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. L'amichevole si è svolta in tre tempi da trenta minuti, che hanno permesso ai rossoneri di mettere minuti nelle gambe. Dopo aver chiuso i primi due tempi con il risultato di 1-0, in favore degli avversari, nel terzo tempo i ragazzi di mister Umalini sono scesi in campo contro l'u23 dell'Arpi Nuova, imponendosi per 6-0. É fissato per mercoledì l'ultimo allenamento, prima dell'esordio in Coppa Italia. Venerdì infatti il Futsal Lucchese scenderà in campo a "La Bastia" di Livorno contro "La 10 Livorno".



Non solo prima squadra. Nello scorso fine settimana, l'Under 21 infatti ha partecipato al "Macron Cup 2024". Una rassegna positiva per i nostri ragazzi, i quali si sono confrontanti con alcune realtà del territorio toscano. Una kermesse che si è conclusa con 2 sconfitte (arrivate sabato contro la prima squadra di Midland e l'Under 19 di Boca Livorno) e 2 vittorie (maturate domenica contro MD United e La Querce 2009). Sono arrivate anche delle soddisfazioni personali per tre nostri giocatori: nello specifico stiamo parlando di Yasin En Nached, Simone Santoni e Rayyan El Bassroui, vincitori del premio "Man of the Match" in tre differenti gare. Un'esperienza importante per la nostra U21, anche in vista dell'esordio in campionato.