Stasera la nuova puntata di Corner Corto

mercoledì, 18 settembre 2024, 16:53

Terminate le amichevoli e fissato per mercoledì l'ultimo allenamento, ecco l'esordio in Coppa Italia. Venerdì infatti il Futsal Lucchese scenderà in campo a "La Bastia" di Livorno contro "La 10 Livorno"

mercoledì, 18 settembre 2024, 12:21

Questo è il pensiero che mi è venuto in mente quando, stamani, sono andato a dare l’ultimo saluto a Beppone e l’ho visto, come altri prima di lui, completamente rivestito da bandiere, magliette e ricordi rossoneri

mercoledì, 18 settembre 2024, 11:37

Torna l'appuntamento, inusualmente di mercoledì, sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, del pari in rimonta contro il Rimini, ma non solo: spazio anche alle vicende del settore giovanile

giovedì, 12 settembre 2024, 08:28

Prima partita da titolare e per Edoardo Saporiti è subito primo posto nella classifica dell'edizione 2024-2025 del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Ecco la classifica dopo tre giornate.