Stasera la nuova puntata di Corner Corto

sabato, 7 settembre 2024, 08:34

Nonostante l'inizio di stagione non certo brillante in campionato, i tifosi rossoneri seguiranno in gran numero la squadra anche nella trasferta di Ferrara. Quando mancano ancora parecchie ore alla chiusura delle vendite del settore ospiti, sono già circa 200 i tagliandi acquistati. Ecco come acquistare i biglietti

martedì, 3 settembre 2024, 23:17

Preceduta da un corteo di tifosi che si è snodato per le vie del centro partendo da piazza San Michele, si è svolta questa sera al Porta Elisa la presentazione della formazione rossonera per la stagione iniziata ormai da due gare davanti a circa 400 tifosi.

martedì, 3 settembre 2024, 17:05

I rossoneri scenderanno in campo venerdì 20 settembre in Coppa Italia, contro la 10 Livorno. L'esordio nel campionato di C1 è fissato invece per la settimana successiva, ovvero venerdì 27 settembre. Intanto, la formazione allenata da mister Dario Umalini, sta continuando il periodo di preparazione

mercoledì, 28 agosto 2024, 14:02

Lunedì scorso si è tenuto un incontro tra i tifosi e la società rossonera, presente lo stesso presidente Bulgarella: ecco il resoconto in una nota firmata da Curva Ovest, Lucca United e Lucchese Club Camigliano