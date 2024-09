Mondo Pantera



Trasferta di Ferrara, tanti i tifosi rossoneri al seguito

sabato, 7 settembre 2024, 08:34

Nonostante l'inizio di stagione non certo brillante dei rossoneri, i tifosi rossoneri seguiranno in gran numero la squadra anche nella trasferta di Ferrara. Quando mancano ancora parecchie ore alla chiusura delle vendite del settore ospiti, sono già circa 200 i tagliandi acquistati. Ecco il link per acquistare i biglietti: https://sport.ticketone.it/seatmap/50495/90600774/spal-vs-lucchese-serie-c-now. La vendita termina questa sera alle ore 19.

Anche lo scorso anno furono tanti i supporter al seguito, oltre 350, in una trasferta che ha un sapore storico particolare e che nella passata stagione riservò addirittura la sospensione della gara per un violento nubifragio, con la Lucchese che era in vantaggio per 2-1 e in pieno controllo della gara. Alla ripresa del match, alcune settimane dopo, gli estensi trovarono un pari per il 2-2 finale.