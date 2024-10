Mondo Pantera



Finisce al primo turno l'avventura del Futsal Lucchese in Coppa Italia

martedì, 15 ottobre 2024, 16:18

Finisce al primo turno l'avventura del Futsal Lucchese in Coppa Italia. I rossoneri sono stati sconfitti in casa per 6-4 dal Cus Pisa. Qualificazione, che già sulla carta, era complicata per i ragazzi di mister Umalini, chiamati, per via della differenza reti e della sconfitta della prima giornata, a dover vincere con almeno tre gol di scarto per poter passare il turno.

Inizio da dimenticare per la Pantera, che dopo cinque minuti si trova già sotto di due reti. Con il passare dei minuti, il Futsal Lucchese prende però campo, trovando la rete prima con Mohamed e poi con Mustapha Byaze. Le squadre vanno al riposo con il risultato di 2-2. Una gara intensa e fisica, con le due formazioni che giocano a viso aperto. Nella seconda frazione, i ragazzi di Umalini trovano anche il 3-2 con un altro gol Mustapha Byaze. Il gol della speranza, che però non basta. I gialloazzurri infatti mettono la freccia, grazie ad uno scatenato Raddi (autore di una tripletta) e di Falleni. Serve a poco il secondo centro stagionale di Rovella, per il Futsal Lucchese. Eliminazione a testa alta per i rossoneri, che venerdì affronteranno in campionato, in trasferta, l'Atletico Fucecchio.

Marcatori: 2 Mustapha Byaze (FL), Mohamed Byaze (FL), Rovella (FL), 3 Raddi, 2 Falleni, Barbieri.

Futsal Lucchese: S. Dal Poggetto , S. Ait Laamiri , F. Unti , Z. Izouhar , D. Giannini , R. Chouhbane , S. Marziotti , Z. Eramnazi , N. Rovella , M. Byaze , M. Bartolini , M. Byaze. All: Dario Umalini

Cus Pisa: E. Vernace , A. Magnozzi , F. Falleni , M. Stara , F. Bruna , R. Sirressi , G. Camero , T. Barbieri , P. Macchi , F. Camero , S. Raddi , A. Macri. All: Francesco Agosti