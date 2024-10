Futsal, pari amaro

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 22 ottobre 2024, 14:19

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, del nell'ennesimo pareggio della Lucchese che sembra aver perso la via della vittoria e che ora deve fare i conti con infortuni e squalifiche in vista della...

martedì, 22 ottobre 2024, 08:05

A circa un quarto di campionato, la Lucchese è al decimo posto come presenze di pubblico. Sinora, al Porta Elisa si sono recati mediamente 2622 spettatori, come risulta dalle statistiche di www.stadiapostcards.com. Primo stadio del girone è quello della Spal, seguito da Ascoli e Pescara

sabato, 19 ottobre 2024, 17:14

Il Futsal Lucchese non vuole più fermarsi in campionato. Terza vittoria di fila per i rossoneri, che si sono imposti in trasferta per 5-1 contro l'Atletico Fucecchio. Un successo non scontato, con i fiorentini che erano reduci, in settimana, dal passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia

sabato, 19 ottobre 2024, 17:09

Grande partecipazione questa mattina al Museo rossonero di Lucca United in occasione della 112esima riunione nazionale di Unioncollezionisti calcio, il cui presidente Gianni Lavarello, ha consegnato nelle mani di Stefano Galligani la targa di ringraziamento a Lucca United