Porta Elisa, decimo stadio del girone come presenze

martedì, 22 ottobre 2024, 08:05

A circa un quarto di campionato, la Lucchese è al decimo posto come presenze di pubblico. Sinora, al Porta Elisa si sono recati mediamente 2622 spettatori, come risulta dalle statistiche di www.stadiapostcards.com. Al primo posto, nel girone B, c'è la Spal con una presenza media pari a 6097 persone, seguita dall'Ascoli (5004) e dal Pescara (4944). Quarto posto per il Perugia (4658), quinto per la Ternana (4526), sesto per il Campobasso (4306), settimo per la Torres (4127), ottavo per l'Arezzo (3418), nono per il Rimini (3266), poi, come detto, la Lucchese ma molto sotto le tremila presenze. Ultimo il Milan B con 574 spettatori di media.

Sempre per quanto riguarda il Porta Elisa, il record di presenze è stato con il Milan B (3908) il minimo con la Pianese 1917. in totale, sinora lo stadio ha ospitato 13111 spettatori. Sinora il match del girone con più pubblico è stato quello tra Spal e Ascoli con 6720 presenze, quello con il minimo Pineto-Arezzo con 500 persone sugli spalti. Ancora non disponibili, invece, i dati sugli abbonamenti sottoscritti.