Stasera la nuova puntata di Corner Corto

sabato, 26 ottobre 2024, 18:50

Il Futsal Lucchese fallisce l'aggancio al secondo posto in classifica, pareggiando per 2-2 contro il Città di Massa. Trasferta insidiosa per i rossoneri, arrivati a pochissimi centimetri dalla quella che sarebbe stata la quarta vittoria consecutiva

martedì, 22 ottobre 2024, 14:19

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, del nell'ennesimo pareggio della Lucchese che sembra aver perso la via della vittoria e che ora deve fare i conti con infortuni e squalifiche in vista della...

martedì, 22 ottobre 2024, 08:05

A circa un quarto di campionato, la Lucchese è al decimo posto come presenze di pubblico. Sinora, al Porta Elisa si sono recati mediamente 2622 spettatori, come risulta dalle statistiche di www.stadiapostcards.com. Primo stadio del girone è quello della Spal, seguito da Ascoli e Pescara

sabato, 19 ottobre 2024, 17:14

Il Futsal Lucchese non vuole più fermarsi in campionato. Terza vittoria di fila per i rossoneri, che si sono imposti in trasferta per 5-1 contro l'Atletico Fucecchio. Un successo non scontato, con i fiorentini che erano reduci, in settimana, dal passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia