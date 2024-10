Mondo Pantera



Successo in trasferta del Futsal Lucchese

sabato, 19 ottobre 2024, 17:14

Il Futsal Lucchese non vuole più fermarsi in campionato. Terza vittoria di fila per i rossoneri, che si sono imposti in trasferta per 5-1 contro l'Atletico Fucecchio. Un successo non scontato, con i fiorentini che erano reduci, in settimana, dal passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Primo tempo bloccato per il Futsal Lucchese, che tiene il pallino del gioco trovando però pochi spazi in avanti. Pantera che si rende pericolosa sia su azione che su calcio da fermo, non trovando però la via del gol. Aait Lamiri è bravo nel neutralizzare le due più grandi occasioni del primo tempo dell'Atletico Fucecchio.

Nella seconda frazione, il copione cambia. Notevolmente. Protagonista di giornata, uno scatenato Mustapha Byaze, autore di una tripletta. Bene anche Niccolò Rovella, che grazie alla sua doppietta chiude definitivamente i conti. Colchoneros che si svegliano tardi, trovando la rete a conti chiusi con Frediani. Futsal Lucchese che grazie a questa vittoria sale al quarto posto in classifica, entrando così in zona playoff. Prossima settimana, i rossoneri saranno impegnati in trasferta sul campo del Città di Massa.

Atletico Fucecchio 1-5 Futsal Lucchese

Marcatori: 3 Mustapha Byaze (FL), 2 Rovella (FL), Frediani (AF)

Atletico Fucecchio: M. Pintus , L. Magini , G. Magini , M. Cripezzi , M. Gaitan , G. Frediani , G. Brancati , L. Zito , L. Moriani , O. Montalbano , P. Cascella. All: S. Perretta

Futsal Lucchese: R. Burchielli, S. Ait Laamiri , Z. Izouhar , M. Favazza , D. Giannini , S. Marziotti , Z. Eramnazi , N. Rovella , M. Byaze , M. Bartolini , M. Byaze. All: D. Umalini