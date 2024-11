Mondo Pantera



Lucchese Club di Camigliano: ecco la cena per i primi 40 anni

martedì, 5 novembre 2024, 15:14

Il prossimo 11 dicembre il Lucchese Club di Camigliano festeggerà i 40 anni di attività e per festeggiare la ricorrenza è in allestimento una cena a cui sono stati invitati giocatori del passato e del presente. Ecco come fare per iscriversi.

"Fu inaugurato nel solito giorno del 1984 eravamo alcuni ragazzi – spiega Fabio Pera – tifosi della Lucchese e sull'esempio di alcuni club già esistenti ci chiedemmo il perché non fondare un Club. Avevamo però bisogno di una guida carismatica, perché eravamo tutti più o meno ragazzi di 15-20 anni , individuammo in Eugenio Spadoni la guida giusta, costituimmo il consiglio direttivo, eleggendolo presidente, appunto Eugenio Spadoni che è attualmente in carica ...ci unimmo successivamente al centro di coordinamento".

"In quei tempi – prosegue Pera – eravamo molto attivi ,con organizzazioni di trasferte coincisi anche con i tempi migliori del periodo Maestrelli, con trasferte emozionanti tipo Civitavecchia, con un vagone del treno speciale interamente riservato a noi, ma eravamo per esempio anche a Correggio altrettanto emozionante nonostante fossimo in serie D, le trasferte in Eccellenza, ma anche nei playoff di Parma, e a Padova in coppa Italia lo scorso anno, insomma sempre al fianco dei rossoneri. Siamo ancora qui nonostante i vari fallimenti e le delusioni patite in questi ultimi anni ,d'altronde si sa la passione non ha età, abbiamo nel corso di tutti questi anni cambiato varie persone nel direttivo anche se avremo bisogno di inserire ragazzi più giovani ma non è facile.Siamo rimasti purtroppo l'unico club in attività e ci sarebbe bisogno di farne nascere di nuovi, anche se non è facile perché con i fallimenti avvenuti abbiamo perso generazioni di tifosi".

Il Club Camigliano organizza per VENERDI 22 NOVEMBRE una cena rossonera dove sono stati invitati alcuni giocatori del passato Tano Salvi, Marcello Montanari, Carlo Pascucci, Bruno Russo,Tommaso Pecchioli, Matteo Nolè, Mattia Lombardo, Marco De Vito, L'allenatore Giancarlo Favarin e alcuni giocatori della rosa attuale con il DS Claudio Ferrarese. Per chi fosse interessato a partecipare alla cena o ad avere informazioni:

Fabio: 3409402767

Spadoni Eugenio: 3382445757

Claudio: 3474416605

Stefano: 3924665642

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VENERDI 15 NOVEMBRE