Mondo Pantera



Il Futsal Lucchese ferma sul pari la capolista

sabato, 30 novembre 2024, 14:40

Il Futsal Lucchese ferma in casa la corsa della capolista Ibs Crete. Finisce 2-2 alla palestra Itis, al termine di una partita combattuta fino alla fine da ambo le parti. Assenze di peso per Umalini, che deve fare a meno dello squalificato Mustapha Byaze e degli infortunati Angilletta e Eramnazi.

Inizio propositivo della Pantera, con Rovella che scalda subito i guantoni di Rossi. I padroni di casa costruiscono, ma a sbloccare la gara è l'Ibs Crete, con Pina che dalla distanza trafigge Ait Laamiri, confermandosi capocannoniere della Serie C1 con 23 reti. Dopo aver in un primo momento accusato il colpo, il Futsal Lucchese rialza i giri del motore trovando la rete del pareggio con Izouhar, bravo a cogliere fuori tempo il portiere avversario con un tiro preciso.

All'inizio del secondo tempo, i rossoneri sfiorano più volte il vantaggio, prima con Choubane e poi soprattutto con Rovella, con Rossi che toglie dall'incrocio dei pali il tiro del fantasista di casa. A dieci minuti dalla fine della partita, i senesi ritornano avanti con Gonzalez. I ragazzi di Umalini non ci stanno e un minuto dopo trovano la rete del 2-2 con Giannini, che da ottima posizione segna. Prima rete in campionato per l'ex Versilia. Nel finale, il Futsal Lucchese dà l'idea di poter ribaltare definitivamente la gara, fallendo però più volte il colpo del k.o. Secondo risultato utile consecutivo per la Pantera, che settimana prossima sarà di scena in trasferta nel derby contro il Tau Futsal

Futsal Lucchese 2-2 Ibs Crete

Marcatori:Giannini(FL), Izouhar(FL), Juan Pina(C), Gonzalez(C).

Futsal Lucchese: Dal Poggetto, Ait Laamiri, Unti, Ben Feddoul, Bartolini, Izouhar, Byaze, El Bassraoui, Giannini, Marziotti, Rovella, Choubane. All: Umalini

Ibs Crete: Rossi; Bischeri M., Bischeri F., Piroli, Troiano, Del Fiume, Bruni, Pina, Bindi, Di Tommasi, Gonzalez, Lucchesi. All: Bernardi