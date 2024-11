Mondo Pantera



Sconfitta casalinga per il Futsal

martedì, 5 novembre 2024, 16:15

Il Futsal Lucchese cade in casa per 5-3 contro l'Alberino. Seconda sconfitta per i rossoneri, che in campionato non perdevano dal 27 settembre contro le Remole.

Buon approccio della squadra di casa, che dopo pochi minuti passa in vantaggio con Niccolò Rovella. La Pantera gestisce e ha il pallino del gioco, ma poco più tardi gli ospiti trovano la rete del pareggio. Un rollercoaster di emozioni di un primo tempo maschio e dai ritmi alti. Eramnazi riporta avanti i rossoneri, ma nel finale della prima frazione l'Alberino pareggia e si porta addirittura in vantaggio.

Il Futsal Lucchese incassa il colpo senza reagire e ad inizio secondo tempo subisce due reti. Per i senesi, il protagonista di giornata è Tommaso Putzu, autore di una doppietta. Nel finale, i ragazzi di mister Umalini con tanto orgoglio accorciano le distanze, grazie ad un altro gol di Rovella. Sconfitta amara per la Pantera, che venerdì sera sarà di scena in casa della seconda della classe, ovvero il Deportivo Chiesanuova.

Futsal Lucchese 3-5 Alberino

Marcatori: 2 Rovella (FL), Eramnazi (FL), T.Putzu (A), Nannini (A), M.Putzu (A), Senesi (A)

Futsal Lucchese: Dal Poggetto, Ait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Favazza, Choubane, Marziotti, Eramnazi, Rovella, Moustapha Byaze, Mohamed Byaze. All: Umalini

Alberino: Pianigiani, Ceccherini, Cipollini, Senesi, Nannini, Fineschi, Danielli, Borghi, Bellocci, Tiravelli, Tommaso Puzzu, Mattia Puzzu. All: Temperini, Chianese