Sconfitta esterna per il Futsal Lucchese

martedì, 12 novembre 2024, 13:38

Il Futsal Lucchese esce sconfitto per 8-6 dal confronto contro il Deportivo Chiesanuova. Secondo zero di fila per i rossoneri, che si arrendono solo nel finale di fronte alla capolista della Serie C1. Qualche assenza pesante per Umalini, che deve fare a meno dello squalificato Izouhar e di Eramanazi, out per infortunio. Da segnalare anche l'esordio in prima squadra del classe 2007 El Bassraoui.

Gara che inizia in salita per la Pantera, che dopo pochi minuti si trova sotto di due reti. Il Futsal Lucchese accorcia le distanze, ma il Deportivo Chiesanuova non si ferma, portandosi sul 4-1. Una gara fisica e dai ritmi alti, condizionata in parte anche da qualche episodio arbitrale poco favorevole. I ragazzi di Umalini però hanno il merito di rimanere in partita, trovando a metà secondo tempo la rete del 6-6. A poco dal termine, Ait Laamiri neutralizza un calcio di rigore. Nel finale però, i fiorentini chiudono i conti grazie a Marra.

Futsal Lucchese che rimane inchiodato in classifica a quota 10 punti, vedendosi allontanare la zona playoff. Venerdì sera, la Pantera affronterà alla palestra Itis il Cus Pisa.

Deportivo Chiesanuova 8-6 Futsal Lucchese

Marcatori: 4 Marra (DC), 2 Abarca (DC), 2 Villegas Tello (DC), 3 Mustapha Byaze (FL), 2 Rovella (FL), Unti (FL)

Deportivo Chiesanuova: Giardini, Califano, Villegas Tello, Menichetti, Chimenza, Varrial, Marra, Giallombardo, Rondan Villanueva, Furiani, Diaferia, Abarca. All: Toria

Futsal Lucchese: Dal Poggetto, Ait Laamiri, Unti, Angilletta, Giannini, Favazza, Choubane, Marziotti, Rovella, Mustapha Byaze, Mohamed Byaze, El Bassraoui. All: Umalini

