Stasera la nuova puntata di Corner Corto

giovedì, 7 novembre 2024, 07:38

Le ultime giornate di campionato hanno inevitabilmente prodotto passi indietro anche nella classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Sono solo sei i rossoneri che restano al momento sopra la...

martedì, 5 novembre 2024, 16:15

Il Futsal Lucchese cade in casa per 5-3 contro l'Alberino. Seconda sconfitta per i rossoneri, che in campionato non perdevano dal 27 settembre contro le Remole. Sconfitta amara per la Pantera, che venerdì sera sarà di scena in casa della seconda della classe, ovvero il Deportivo Chiesanuova

martedì, 5 novembre 2024, 15:14

Il prossimo 11 dicembre il Lucchese Club di Camigliano festeggerà i 40 anni di attività e per festeggiare la ricorrenza è in allestimento una grande cena a cui sono stati invitati giocatori del passato e del presente. Ecco come fare per iscriversi entro il 15 novembre

martedì, 5 novembre 2024, 15:12

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, della disastrosa sconfitta della Lucchese a Campobasso ma anche delle dichiarazioni dell’amministratore delegato Ray Lo Faso