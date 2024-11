Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 23 novembre 2024, 17:40

Termina 4-4 la sfida tra la Vigor e il rossoneri. Un incontro nel complesso avvincente, con tante occasioni e diversi capovolgimenti di fronte. La nota positiva è stato il recupero degli infortunati Eramnazi e Bartolini

lunedì, 18 novembre 2024, 16:04

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera: sarà l'occasione per parlare del disastro di Terni e delle dimissioni di mister Gorgone al termine della gara: ore 19.05

venerdì, 15 novembre 2024, 18:02

Sabato 16 novembre il Museo Rossonero, secondo quanto comunicato da Lucca United, resterà aperto la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nel pomeriggio alle ore 17.30, ospiterà la prima presentazione lucchese del libro "MIND THE PUB - Il giro di Londra in 80 pub"

martedì, 12 novembre 2024, 13:38

Il Futsal Lucchese esce sconfitto per 8-6 dal confronto contro il Deportivo Chiesanuova. Secondo zero di fila per i rossoneri, che si arrendono solo nel finale di fronte alla capolista della Serie C1. Sul risultato incidono anche alcune assenze pesanti nella formazione di mister Umalini