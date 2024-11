Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 5 novembre 2024, 16:15

Il Futsal Lucchese cade in casa per 5-3 contro l'Alberino. Seconda sconfitta per i rossoneri, che in campionato non perdevano dal 27 settembre contro le Remole. Sconfitta amara per la Pantera, che venerdì sera sarà di scena in casa della seconda della classe, ovvero il Deportivo Chiesanuova

martedì, 5 novembre 2024, 15:14

Il prossimo 11 dicembre il Lucchese Club di Camigliano festeggerà i 40 anni di attività e per festeggiare la ricorrenza è in allestimento una grande cena a cui sono stati invitati giocatori del passato e del presente. Ecco come fare per iscriversi entro il 15 novembre

lunedì, 28 ottobre 2024, 12:59

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera, alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, della disastrosa prestazione della Lucchese che sembra ormai aver perso l'equilibrio ma anche delle pesanti dichiarazioni del tecnico a fine gara

sabato, 26 ottobre 2024, 18:50

Il Futsal Lucchese fallisce l'aggancio al secondo posto in classifica, pareggiando per 2-2 contro il Città di Massa. Trasferta insidiosa per i rossoneri, arrivati a pochissimi centimetri dalla quella che sarebbe stata la quarta vittoria consecutiva