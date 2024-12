Ecco il Calendario Rossonero 2025

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 18 dicembre 2024, 13:55

Penultima partita del girone d'andata per il Futsal Lucchese, che cade per 4-5 in casa contro il Monsummano. Sconfitta che brucia per i rossoneri, che alla fine hanno pagato qualche disattenzione difensiva di troppo

martedì, 17 dicembre 2024, 07:52

Alla fine del girone di andata sono due i giocatori appaiati in testa nella classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese. Quirini terzo, ma pochi rossoneri raggiungono la sufficienza

lunedì, 16 dicembre 2024, 11:55

Torna l'appuntamento (ore 19.05) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera: sarà l'occasione per parlare del buon pari di Sassari che ha consentito di prendere una boccata di ossigeno a una classifica che rimane molto preoccupante in attesa del mercato invernale.

martedì, 10 dicembre 2024, 12:01

Alle 19.05 torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, inusualmente di martedì: sarà l'occasione per parlare della sconfitta, l'ennesima, patita dai rossoneri, comunque autori di una prestazione piena di orgoglio, e delle dichiarazioni del direttore generale Conte in merito alla posizione dell'allenatore