Sconfitta in casa per il Futsal Lucchese

mercoledì, 18 dicembre 2024, 13:55

Futsal Lucchese 4-5 Monsummano

Penultima partita del girone d'andata per il Futsal Lucchese, che cade per 4-5 in casa contro il Monsummano. Sconfitta che brucia per i rossoneri, che alla fine hanno pagato qualche disattenzione difensiva di troppo.

L'impostazione della partita è chiara fin dall'inizio, con gli ospiti che lasciano il pallino dei gioco ai rossoneri, cercando di colpire in ripartenza. Dopo pochi minuti, il Monsummano sblocca la partita grazie a Pacini, che dopo un buon lavoro spalle alla porta batte da pochi passi Ait Laamiri. Con il raddoppio della squadra pistoiese, i ragazzi di Umalini salgono di intensità e nel finale della prima frazione accorciano le distanze con Rovella. Quattordicesimo centro in campionato per il fantasista del Futsal Lucchese.

Nel secondo tempo, assistiamo ad un match molto frammentato, con tanti falli e qualche intervento al limite non fischiato dall'arbitro La Pantera dimostra di avere carattere, replicando alla reti dei granata e portando la partita sul 4-4. Nel finale però il Monsummano trova in contropiede il gol del definitivo 4-5. Venerdì il Futsal Lucchese sarà di scena a Poggibonsi per l'ultimo match del 2024.

Marcatori: Rovella (FL), Bartolini (FL), Izouhar (FL), Mohamed Byaze (FL), 2 Doni (M), 2 Baldecchi (M), Pacini (M)

Futsal Lucchese: Zurru; Aait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Giannini, Choubane, Marziotti, Rovella, Mustapha Byaze, Bartolini, Mohamed Byaze. All: Umalini

Monsummano: Panattoni, Di Maria, Caviglia, Luciano, Doni, Baldecchi, Pacini, Andrada, Pasquariello. All: Zudetich