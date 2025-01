Il Futsal Lucchese torna a vincere

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 13 gennaio 2025, 08:03

Nuovo appuntamento con la trasmissione sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della situazione gravissima in campo con la squadra in caduta libera e degli sviluppi societari della Lucchese con l'intenzione ormai manifesta di voler vendere da parte del Gruppo Bulgarella

martedì, 7 gennaio 2025, 08:12

Riparte l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, eccezionalmente di martedì alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare del pesante momento in casa rossonera, degli sviluppi societari tutti da decifrare, di un mercato che dovrebbe ridefinire la squadra ma che per ora non decolla

giovedì, 26 dicembre 2024, 11:15

Come ogni anno gli storici tifosi del "Muro del Pianto" si sono ritrovati presso la loro sede allo Stadio per un brindisi di auguri di Natale e per fare quattro chiacchiere sulla squadra e soprattutto sulle complesse vicende societarie che non lasciano tranquilli, ma la speranza c'è

lunedì, 23 dicembre 2024, 17:07

E' disponibile il Calendario Rossonero 2025, una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014 e giunta al suo dodicesimo anno. Anche quest'anno il calendario viene riproposto nella doppia veste da tavolo e da parete