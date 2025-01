Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 22 gennaio 2025, 22:33

Prosegue il momento positivo del Futsal Lucchese, che nell'ultimo turno di campionato si è imposto per 5-4 contro la 10 Livorno. Successo importante per i rossoneri, che si allontanano così dalle zone calde della classifica

lunedì, 20 gennaio 2025, 14:12

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vendita societaria perfezionata a sorpresa nei giorni scorsi e che continua a presentare molti lati tutti da chiarire

martedì, 14 gennaio 2025, 14:31

Primo successo del 2025 per il Futsal Lucchese che ha vinto per 3-1 contro le Remole. Prestazione di carattere dei ragazzi di Umalini, capaci di imporsi in casa di una delle formazioni più interessanti del campionato di Serie C1

lunedì, 13 gennaio 2025, 08:03

Nuovo appuntamento con la trasmissione sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della situazione gravissima in campo con la squadra in caduta libera e degli sviluppi societari della Lucchese con l'intenzione ormai manifesta di voler vendere da parte del Gruppo Bulgarella