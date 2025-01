Torna Corner Corto (eccezionalmente di martedì)

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 26 dicembre 2024, 11:15

Come ogni anno gli storici tifosi del "Muro del Pianto" si sono ritrovati presso la loro sede allo Stadio per un brindisi di auguri di Natale e per fare quattro chiacchiere sulla squadra e soprattutto sulle complesse vicende societarie che non lasciano tranquilli, ma la speranza c'è

lunedì, 23 dicembre 2024, 17:07

E' disponibile il Calendario Rossonero 2025, una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014 e giunta al suo dodicesimo anno. Anche quest'anno il calendario viene riproposto nella doppia veste da tavolo e da parete

mercoledì, 18 dicembre 2024, 13:55

Penultima partita del girone d'andata per il Futsal Lucchese, che cade per 4-5 in casa contro il Monsummano. Sconfitta che brucia per i rossoneri, che alla fine hanno pagato qualche disattenzione difensiva di troppo

martedì, 17 dicembre 2024, 07:52

Alla fine del girone di andata sono due i giocatori appaiati in testa nella classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese. Quirini terzo, ma pochi rossoneri raggiungono la sufficienza