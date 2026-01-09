Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 19 gennaio 2026, 07:07

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della seconda vittoria consecutiva dei rossoneri in vista dei due scontri diretti in pochi giorni ma anche dei tre nuovi rinforzi messi a disposizione di mister Pirozzi.

Da questa stagione, la trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia che trasmette le partite della squadra rossonera. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Gianluca Andreuccetti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!