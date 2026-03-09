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Gazzettino d'argento, Riad vicino alla vittoria

mercoledì, 18 marzo 2026, 07:50

A quattro giornate dalla fine, i giochi per il primo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione sembrano fatti.

Riad è ancora primo con un voto medio pari a 6,48 e ormai sarà molto difficile che per gli inseguitori raggiungerlo. Decisamente più viva la lotta per la seconda posizione con capitan Santeramo a 6,28 che vede da vicino il terzo incomodo, ovvero il compagno di reparto Pupeschi ora a 6,24: davvero una corsa spalla a spalla tra i due difensori centrali. Poco più dietro, Milan e Bartolotta a 6,20. La lotta per il podio è ormai ristretta a questo quintetto.

Contro il Montespertoli il migliore in campo è stato Camilli con un voto medio pari a 7. Continuano a essere buoni gli impatti degli ultimi arrivati, Fedato, Zenuni e Tosi, che ottengono un voto medio rispettivamente di 6,33, 6,08 e 6,14 ma nessuno di loro può ambire al trofeo visto che non avranno a fine campionato un numero di gare pari almeno alla metà più una.

La diciannovesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 18 presenze, non contando eventuali play off e play out. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, (i quotidiani nazionali non riportano voti). Nella scorsa stagione, a vincere era stato Edoardo Saporiti che aveva battuto sul finale Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

In passato, il premio, prima di Saporiti, era stato vinto da: Rizzo Pinna, Tiritiello, Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.