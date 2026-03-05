Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Mondo Pantera
lunedì, 16 marzo 2026, 08:18
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro il Montespertoli che ha permesso di mantenere il vantaggio sulla seconda e avvicinare la matematica promozione.
La trasmissione sarà visibile anche sui canali di Retemia. L'orario e il giorno sono sempre i soliti: lunedì, ore 19,05. Retemia si vede attraverso il proprio profilo Facebook le proprie app gratuite sia android che apple su tutti i device che siano smartphone ipad etc. Si vede attraverso la Smart Tv netflix e da pc.
Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti. Spazio dunque alle vicende rossonere: lunedì alle ⏰19.05: non mancate!
venerdì, 13 marzo 2026, 08:14
La società comunica che da venerdì 13 marzo è attiva la prevendita dei tagliandi per Lucchese-Montespertoli in programma domenica 13 marzo alle ore 14:30. Ecco i prezzi dei biglietti e dove acquistarli. Gli orari del botteghino
martedì, 10 marzo 2026, 14:32
A cinque giornate dalla fine, si accende la lotta per il secondo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo e Pupeschi sempre più vicini
lunedì, 9 marzo 2026, 07:43
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della importantissima vittoria dei rossoneri contro la Larcianese, ma soprattutto degli sviluppi futuri con il patron Matteo Brunori della Lucchese che in diretta risponderà alle domande dei tifosi
giovedì, 5 marzo 2026, 17:45
Definite le modalità di accesso per i sostenitori rossoneri allo stadio di Monsummano Terme: avranno a disposizione 700 tagliandi di tribuna coperta. Ecco dove acquistarli e i prezzi