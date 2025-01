Settore giovanile, un'altra domenica di sconfitte

domenica, 26 gennaio 2025, 22:36

Perdono 2-1 in casa i rossoneri Under 17 Nazionali che cedono il passo all'Albinoleffe, rimanendo al quintultimo posto in classifica. Niente da fare nemmeno per gli Under 16 Nazionali che perdono 3-1 a Pesaro e sono ultimi in classifica. Addirittura travolti in casa gli Under 15 che sono ultimi e che hanno subìto un pesante 5-0 dall'Albinoleffe.