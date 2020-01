Ghiviborgo: esonerato Fanani, arriva Lavezzini

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:21

Con profondo rammarico il Ghiviborgo ha deciso di sollevare dall'incarico mister Pacifico Fanani. "La decisione è maturata – si legge in una nota della società – dopo l'ultimo risultato negativo contro una diretta avversaria come la lavagnese.Decisione che non avremmo mai voluto prendere nei confronti di Fanani che oltre ad essere un professionista serio e competente è anche un amico personale di molti dirigenti del Ghiviborgo.Sia ben chiaro che l'attuale situazione di classifica è frutto anche responsabilità dei giocatori e della società , c'era necessità di dare una svolta netta per continuare a lottare per mantenere la categoria.Pacifico. Fanani paga per colpe non sue .Queste purtroppo sono le regole non scritte del calcio .Auguriamo a Pacifico tutto il bene possibile per il suo prossimo futuro calcistico. Da oggi la squadra è stata affidata al nuovo mister Rino Lavezzini conosciutissimo condottiero di lunga esperienza, allenatore di squadre professionistiche come Genoa, Carrarere, Livorno, Pontedera , Viareggio ecc ecc. Auguriamo al nuovo mister buon lavoro con la speranza che riesca da subito a infondere ai giocatori e alla squadra le sue doti principali di condottiero ,di imprimere grinta, consapevolezza e sagacia calcistica per lottare fino in fondo al fine di mantenere la categoria".