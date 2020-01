Giudice sportivo, Cruciani entra in diffida

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 gennaio 2020, 19:02

Nicola Ascoli, tecnico della Sanremese, al termine della gara di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni della società ligure: "Da venerdì penseremo alla prossima partita che è una partita importante. Oggi abbiamo fatto cosa dovevamo fare, potevamo chiuderla ma sono felicissimo della risposta dei ragazzi dopo la brutta figura di Vado.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 17:21

Si sono concluse le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Ecco i risultati, come è noto la Sanremese sarà la prossima avversaria dei rossoneri in campionato:

mercoledì, 29 gennaio 2020, 15:06

Filip Raicevic, ex attaccante rossonero di proprietà del Livorno, si trasferisce in Polonia. Lo Slask Wroclaw ha ufficializzato il suo arrivo in prestito fino al 30 giugno del 2020.

martedì, 28 gennaio 2020, 13:50

Anche la Lucchese è interessata alle semifinali di andata della Coppa Italia di Serie D che vedranno protagonista proprio la prossima avversaria dei rossoneri in campionato, ovvero la Sanremese. Il tabelloni, infatti, prevede per domani, mercoledì, l’andata delle semifinali: Sanremese-Folgore Caratese e Tolentino-Città di Fasano. Il ritorno si giocherà il...