RealForte-Lucchese, arbitra Cutrufo di Catania

Altre notizie brevi

venerdì, 17 gennaio 2020, 08:13

Fine settimana in cui andrà in scena la terza giornata di ritorno del girone A della Serie D. Ecco tutte le gare in programma:

giovedì, 16 gennaio 2020, 15:26

Calcio giovanile protagonista, domenica pomeriggio, 26 gennaio allo stadio comunale di Marlia per il 3° Memorial Erno Erbstein, riservato alle categorie esordienti 2007/08. La manifestazione promossa dal Comune di Capannori, nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria” e curata da Paolo Bottari in collaborazione con Figc, AIA di Lucca e Lucchese.

giovedì, 16 gennaio 2020, 08:39

Bruno Russo, presidente della Lucchese, è l'ospite della puntata di stasera, giovedì, di "Curva Ovest", in onda alle ore 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:00

La mediocre direzione di gara (anche con la collaborazione degli assistenti) contro il Borgosesia lascia strascichi legati ai provvedimenti del giudice sportivo, che ha comminato 700 euro di multa alla Lucchese per "avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e intimidatorie all'indirizzo di un A.A".