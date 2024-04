Ancona-Lucchese: dirige Leone di Barletta

Altre notizie brevi

giovedì, 25 aprile 2024, 08:51

Si disputeranno in contemporanea, con inizio alle 20, tutte le gare del girone dei rossoneri valide per l'ultima di campionato. Ecco il quadro completo degli incontri:

martedì, 23 aprile 2024, 17:05

La Lega Pro ha comunicato la variazione dell'impianto da gioco della sfida tra Carrarese e Lucchese, gara valida per i playout di ritorno di Primavera 3. La partita, in programma sabato 27 aprile alle ore 15:00, verrà disputata infatti al campo sportivo "Paolo Deste" di Carrara e non allo Stadio...

martedì, 23 aprile 2024, 16:35

Il giudice sportivo, a seguito del rapporto di gara dei rossoneri con la Carrarese, ha squalificato per un turno mister Gorgone, sanzionato anche con 500 euro di ammenda per: "A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva...

domenica, 21 aprile 2024, 18:34

Un pari e due sconfitte per le squadre professionistiche rossonere che hanno tutte affrontato l'Entella. Bel pari per 2-2 degli Under 17 Nazionali che fermano la capolista ligure e si avvinano al quartultimo posto ora a un punto.