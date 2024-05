Settore giovanile, Under 17 e Under 15 terminano il campionato con due nuove sconfitte

domenica, 5 maggio 2024, 18:31

Finisce mestamente il campionato per gli Under 17 e 175 Nazionali della Lucchese: i primi sono stati battuti 2-1 in casa dalla Giana Erminio e terminano la stagione al terzultimo posto, i secondi perdono, sempre in casa, per 5-0 con i pari età della Giana e concludono la stagione all'ultimo posto in classifica.