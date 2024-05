Supercoppa di Serie C, il Cesena sbanca Mantova

Altre notizie brevi

domenica, 5 maggio 2024, 18:31

Finisce mestamente il campionato per gli Under 17 e 175 Nazionali della Lucchese: i primi sono stati battuti 2-1 in casa dalla Giana Erminio e terminano la stagione al terzultimo posto, i secondi perdono, sempre in casa, per 5-0 con i pari età della Giana e concludono la stagione all'ultimo...

mercoledì, 1 maggio 2024, 09:11

Era quasi scontato ma ora arriva la conferma: non c'è nessun giocatore della Lucchese nella Top11 stagionale di Tuttoc.com, a conferma del campionato mediocre disputato da un po' tutti i rossoneri.

lunedì, 29 aprile 2024, 13:17

Il Sestri Levanti ha annunciato la conclusione del rapporto con il suo tecnico Enrico Barillari: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica che il rapporto con il responsabile tecnico della prima squadra, Enrico Barilari, non proseguirà per la stagione 2024-25.

lunedì, 29 aprile 2024, 08:05

Con la disputa dell'ultima giornata di ritorno sono stati definiti gli accoppiamenti delle gare dei playoff anche nel girone della Lucchese. Ecco gli incontri previsti con la data che è ancora da confermare (sarebbe il 4 maggio) in considerazione del ricorso del Taranto: