Sanremese, traballa la panchina di mister Ascoli

lunedì, 27 gennaio 2020, 09:13

Dopo la pesante sconfitta di Vado, è più che mai in discussione la panchina della Sanremese di mister Ascoli. A fine gara, come riporta il profilo Facebook della società ligure, ha parlato il direttore generale Pino Fava: "Siamo rammaricati per come è maturata la sconfitta. Per quanto riguarda la situazione e la posizione del mister Ascoli, ci riserviamo di aspettare il prossimo impegno tra tre giorni in Coppa Italia contro la Folgore Caratese. Considerando che la squadra in questo momento difficile si è sempre schierata dalla parte del tecnico, mi aspetto mercoledì dai giocatori una grande risposta sul campo".