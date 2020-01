Santoro: "Ho visto un bel clima"

domenica, 26 gennaio 2020, 16:46

Il direttore generale Mario Santoro arriva in sala stampa e prima di lasciare la parola a mister Monaco ci tiene a esprimere la sua felicità per la vittoria: "Sono molto soddisfatto, soddisfatto per diverse cose. Primo perché ho rivisto un clima che mi piace, di grande passione intorno alla squadra. E poi perché ho visto un grande gruppo che ha dato l'anima per vincere e di questo faccio i complimenti al mister. Come società non possiamo chiedere di più. Mi chiedete del mercato? Ormai avete capito che vogliamo giocarcela fino alla fine e se si presenteranno delle occasioni che potranno aiutare a raggiugere la vittoria non ce le faremo scappare".