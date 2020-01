Terza di ritorno, ecco tutti i risultati: allunga il Prato

Altre notizie brevi

venerdì, 17 gennaio 2020, 14:23

La Lucchese 1905 comunica di aver ingaggiato il difensore Edoardo Soldati, classe 2000. Il neo rossonero ha iniziato la stagione nel Picerno, in Serie C, collezionando due presenze in campionato e una in Coppa Italia. Soldati è già disponibile per la prossima gara, domenica sul terreno del Real Forte Querceta.

venerdì, 17 gennaio 2020, 08:19

RealForte-Lucchese, in programma domenica prossima a Forte dei Marmi, sarà diretta da Alessandro Cutrufo della sezione AIA di Catania. Cutrufo sarà coadiuvato da Marat Ivanavich Fiore di Genova e da Francesco De Santis di Avezzano.

venerdì, 17 gennaio 2020, 08:13

Fine settimana in cui andrà in scena la terza giornata di ritorno del girone A della Serie D. Ecco tutte le gare in programma:

giovedì, 16 gennaio 2020, 15:26

Calcio giovanile protagonista, domenica pomeriggio, 26 gennaio allo stadio comunale di Marlia per il 3° Memorial Erno Erbstein, riservato alle categorie esordienti 2007/08. La manifestazione promossa dal Comune di Capannori, nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria” e curata da Paolo Bottari in collaborazione con Figc, AIA di Lucca e Lucchese.