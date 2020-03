100 tessere gratuite da Ge.Sat al personale sanitario dell’Ospedale San Luca che non trova posto nei parcheggi riservati ai dipendenti

sabato, 28 marzo 2020, 12:48

Ge.Sat scarl, la società consortile per la gestione dei servizi non sanitari dei nuovi ospedali toscani ha comunicatoche saranno messe a disposizione del personale sanitario dell’Ospedale San Luca di Lucca, cento tessere che consentiranno il parcheggio gratuito di medici ed infermieri anche nei parcheggi a pagamento della struttura. L’aumento dei turni del personale sanitario per far fronte all’epidemia di Covid-19 aveva infatti reso insufficienti i posti auto destinati ai dipendenti. In questo modo, fino alla fine dell’emergenza, i lavoratori del San Luca potranno posteggiare l’auto senza ulteriori problemi. Alla società sono arrivati i ringraziamenti congiunti di Asl Toscana Nord Ovest e del sindaco di Lucca.