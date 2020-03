Accordo Regione-Federazioni toscane degli ordini dei medici e degli odontoiatri e delle professioni infermieristiche per la messa a disposizione di alloggi per il personale medico e infermieristico

Altre notizie brevi

venerdì, 20 marzo 2020, 19:03

Tutti al lavoro per produrre le mascherine in tessuto non tessuto “made in Tuscany” da distribuire a medici, infermieri ed operatori. Il presidente della Toscana Enrico Rossi ringrazia le piccole e medie imprese per la risposta veloce assicurata, facendo altrettanto con il mondo dell’alta moda.

venerdì, 20 marzo 2020, 16:19

Migliorano le condizioni di salute del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Luca di Lucca in seguito al contagio da Covid-19. Il primo cittadino attraverso un intervento sul suo profilo Facebook torna a rivolgersi direttamente ai suoi concittadini: “La strada della completa guarigione...

giovedì, 19 marzo 2020, 19:04

Le pattuglie della Polizia Municipale del Comune di Lucca nella giornata di mercoledì e questa mattina hanno effettuato numerosi controlli sul territorio per garantire l’osservanza delle misure decise per limitare la diffusione del coronavirus. In particolare ieri sono state controllate 106 persone e 59 attività commerciali.

giovedì, 19 marzo 2020, 18:35

Appello del presidente Rossi per un ‘prestito di solidarietà’ alle aziende che usano, per i loro processi, mascherine con filtro FFP2 e FFP3 e i cui stabilimenti in questo momento sono magari chiusi. “Prestate i dispositivi che avete in magazzino al Servizio sanitario nazionale - propone Rossi - e quando...