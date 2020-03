Coronavirus, secondo la Regione fino a oggi distribuite in Toscana quasi 900 mila mascherine

lunedì, 30 marzo 2020, 19:11

Procede ad una media di oltre 220 mila al giorno il ritmo di consegna delle mascherine nell’area Covid dei vari presidi sanitari toscani. La percentuale maggiore è rappresentata dalle mascherine chirurgiche made in tuscany, le tnt (tessuto-non tessuto). Fino alla giornata di oggi, lunedì 30 marzo, sono state in tutto 868.050 le mascherine messe a disposizione: 702.600 tnt, 80.300 ffp2, 80.150 chirurgiche CE e 5.000 ffp3 (solo per i reparti di terapia intensiva). Domani, martedì 31 marzo, ne saranno consegnate altre 271.000: 202.900 tnt, 21.000 ffp2, 42.100 chirurgiche CE e altre 5.000 ffp3, per un totale di oltre 1.100.000 mascherine. Oltre alle mascherine sono state consegnate anche 32.000 protezioni facciali. La consegna dei dispositivi avviene in tutta l’area Covid che comprende il 118, i Pronto Soccorso ed i reparti radiologia e malattie infettive. Nelle Aziende Usl Toscana Centro e Sud Est l’approvvigionamento avviene direttamente ai presidi sanitari mentre nella Nord Ovest esiste un centro di smistamento che provvede alla consegna ai vari presidi sanitari. Lo afferma la Regione Toscana in una nota.