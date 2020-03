Juniores, rinviate tutte le gare in programma sabato

Altre notizie brevi

giovedì, 5 marzo 2020, 18:36

La Lucchese si è allenata oggi e si allenerà di nuovo domani pomeriggio alle ore 14,30, poi, farà festa sino a martedì prossimo. Questo è il programma stabilito da mister Monaco che lascerà liberi i giocatori per tutto il fine settimana.

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:08

La finale di Coppa Italia Serie D non si giocherà più l'1 aprile ma in una data ancora da ufficializzare. Lo ha reso noto il Dipartimento Interregionale in seguito alla recente calendarizzazione dei recuperi da effettuare a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19.

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:06

Sempre più complicato individuare il calendario delle prossime partite dei rossoneri: nella Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio sono stati preconvocati due giocatori di formazioni con cui la Lucchese dovrebbe, o doveva, giocare: si tratta di Samuele Scotto del Fossano e di Nicolç Gambino del Verbania.

martedì, 3 marzo 2020, 16:44

“Non serve coraggio ma buon senso”: questo il messaggio del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, intervistato dal quotidiano Il Mattino, riguardo il modus operandi della LND nel gestire l’emergenza dell’attività agonistica della componente più numerosa del calcio italiano. “Bisogna ascoltare tutti, prendere atto e poi decidere da soli...