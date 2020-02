Qui Acquedotto, Lionetti probabile sostituto di Cruciani

venerdì, 7 febbraio 2020, 16:19

La squadra si è allenata all'Acquedotto e la sensazione è che per sostituire Cruciani l'indiziato numero uno sia il nuovo arrivato Giorgio Lionetti anche se fino all'ultimo potrebbe esseri un posto anche per Nolè. L'unico indisponibile sarà certamente Mattia Gallon alle prese ancora con i problemi al ginoccchio. Si capiranno solo domani quali saranno le condizioni di Vignali, influenzato, e se il giocatore recupererà o meno per domenica. In caso contrario è pronto Remorini. crediamo comunque che almeno per la panchina, l'ex del Real Forte Querceta, sia disponibile. Dopo tanto tempo fra i convocati ritornerà anche Ligorio che non gioca una partita ufficiale dal 25 novembre e cioè dalla sfida di Seravezza. Domani è prevista la seduta di rifinitura e la conferenza stampa di mister Monaco cche ci farà capire qualcosa di più su come è trascorsa la settimana dei suoi ragazzi e sulle scelte cche attuerà anche in tema di convocazioni. Da capire se il classe 2002 Davide Principi verrà subito messo alla prova, magari con la formazione juniores o addirittura se verrà convocato in prima squadra.