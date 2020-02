Savona-Lucchese, dirige Baratta di Rossano

Altre notizie brevi

giovedì, 13 febbraio 2020, 15:27

Giorgio Lionetti e Eodardo Soldati, ultimi arrivi in casa rossonera, sono gli ospiti della puntata di stasera di "Curva Ovest" in programma alle ore 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 13 febbraio 2020, 14:51

Il Verbania Calcio ha affidato la panchina a Luca Porcu dopo l'esonero di Corrado Cotta, giunto a seguito della secca sconfitta casalinga patita contro il Seravezza.

mercoledì, 12 febbraio 2020, 19:51

Da martedì 18 febbraio la nuova sede della Delegazione Provinciale Figc sarà situata in Via Viaccia Traversa I, numero civico 140 (2° piano del Centro Galassia), frazione Sant’Anna.Nei giorni seguenti, a causa del trasloco, gli uffici potranno subire dei disagi e/o delle chiusure e non potranno garantire la completa e...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 15:19

Il giudice sportivo ha comminato 300 euro di multa alla Lucchese per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni) nel settore loro riservato.