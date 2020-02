Serie D, rese note le date dei play off e play out e della poule scudetto

Altre notizie brevi

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:10

E’ morto ieri il presidente della Caronnese, nonché patron dell’azienda Disaronno, Augusto Reina. Tanti i messaggi di vicinanza e condoglianze arrivati dalle società di calcio per un uomo che aveva portato la squadra lombarda dalla Promozione alle prime posizioni in Serie D.

giovedì, 20 febbraio 2020, 08:28

Si svolgerà dall’11 al 16 maggio la 7ª edizione della Juniores Cup, il torneo riservato alle rappresentative dei gironi della Serie D. Le nove selezioni in gioco, composte esclusivamente da calciatori under 18tesserati da società in organico al Dipartimento Interregionale sia in via definitiva che a titolo temporaneo (in quest’ultimo...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 18:31

E' in vendita la Sanremese Calcio: la conferma arriva dai colleghi di www.rivierasport.it che hanno intervistato il direttore generale del club Pino Fava: "Sì, la Sanremese è ufficialmente in vendita. I sacrifici fatti dalla proprietà non vengono riconosciuti da nessuno e si è deciso di arrivare a questa decisione, soprattutto...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 08:12

La Lucchese è al quinto posto della classifica "Giovani D valore", che premia il maggior numero di giovani schierati. Nel girone A il primo posto è del Chieri con 997 punti, seguito da Vado (924), Bra (826), Borgosesia (779) e Lucchese (708).